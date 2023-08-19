«Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации со станцией «Луна-25»

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что нештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту.

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Как отмечается в заявлении «Роскосмоса» в Telegram, сегодня в соответствии с программой полёта «Луны-25» в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту.

«В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить манёвр с заданными параметрами», — указывается в сообщении.

В настоящее время специалистами группы управления ведётся анализ ситуации.

Ранее «Роскосмос» опубликовал первый снимок лунной поверхности, сделанный станцией «Луна-25».

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.