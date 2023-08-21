Глава «Роскосмоса» назвал длительность работы двигателя причиной аварии «Луны-25»
- РИА Новости
- © Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Борисов добавил, что двигатель вместо запланированных 84 секунд отработал 127 секунд.
Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что нештатная ситуация произошла при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту.
Позднее стало известно, что «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли и прекратила существование.