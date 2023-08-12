Узнать больше

Lancet: из-за длительного коронавируса у мужчин может меняться цвет ног

Короткая ссылка
У мужчины на фоне длительного коронавируса может меняться цвет ног при вертикальном положении тела, говорится в статье, опубликованной исследователями университета Лидса Великобритании в журнале Lancet.
Lancet: из-за длительного коронавируса у мужчин может меняться цвет ног
  • Gettyimages.ru
  • © Shawn Hazzard

Как говорится в материале, большинство переболевших COVID-19 людей полностью выздоравливают, однако, согласно данным ВОЗ, у 10—20% населения возникают последствия перенесённой болезни.

«33-летний мужчина был направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя. Он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют... зудят и темнеют», — говорится в публикации.

При этом, как рассказал врачам мужчина, его ноги возвращаются в привычное состояние, когда его тело находится в горизонтальном положении.

Пациенту диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии.

Это явление характеризуется повышением частоты сердечных сокращений при изменении положения тела.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить