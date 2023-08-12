Lancet: из-за длительного коронавируса у мужчин может меняться цвет ног

У мужчины на фоне длительного коронавируса может меняться цвет ног при вертикальном положении тела, говорится в статье, опубликованной исследователями университета Лидса Великобритании в журнале Lancet.

Как говорится в материале, большинство переболевших COVID-19 людей полностью выздоравливают, однако, согласно данным ВОЗ, у 10—20% населения возникают последствия перенесённой болезни.

«33-летний мужчина был направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя. Он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют... зудят и темнеют», — говорится в публикации.

При этом, как рассказал врачам мужчина, его ноги возвращаются в привычное состояние, когда его тело находится в горизонтальном положении.

Пациенту диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии.

Это явление характеризуется повышением частоты сердечных сокращений при изменении положения тела.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса COVID-19.