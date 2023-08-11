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В РАН назвали Луну первой остановкой на пути в дальний космос

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Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович заявил, что Луна — это первая остановка на пути в дальний космос.
В РАН назвали Луну первой остановкой на пути в дальний космос
  • РИА Новости

«Все космические страны хотят лететь на Марс. Луна — это удобное место для такой тренировки, отладки всех технологий. В будущем на неё можно перенести часть производств, связанных с межпланетной транспортировкой, потому что с Луны легче стартовать в космос, чем с Земли», — сказал он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, сила тяжести на Луне меньше, поэтому и топлива на старт нужно меньше.

«Сейчас пока стоит задача просто научиться опять садиться на Луну после 50 лет перерыва. Провести какие-то первые исследования, выбрать место, подходящее для того, чтобы обосноваться на Луне», — добавил Петрукович.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая доставит на Южный полюс спутника Земли первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25».

Позже «Роскосмос» сообщил, что автоматическая станция «Луна-25» отделилась от разгонного блока «Фрегат» и выведена на траекторию полёта к спутнику Земли.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT провёл прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также специальный прямой эфир.

Смотрите запись трансляции в сообществах телеканала RT и «Роскосмоса» в соцсети «ВКонтакте».

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