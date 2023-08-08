На «Армии-2023» презентуют макет базового модуля Российской орбитальной станции

РКК «Энергия» в ходе форума «Армия-2023» презентует макет базового модуля перспективной Российской орбитальной станции.

«На стенде можно будет увидеть как макет станции после второго этапа развёртывания, так и макет базового модуля, который станет основным органом управления», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

В госкорпорации уточнили, что также гости форума смогут увидеть порядок сборки станции в формате голографической экспозиции.

Ранее сообщалось, что отбор космонавтов для полётов на РОС впервые пройдёт в 2023—2024 годах.

В пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина заявили, что экипаж перспективной российской орбитальной станции (РОС) в первое время будет состоять из двух космонавтов.

Сообщалось, что российская компания SR Space вместе с холдингом Т1 планируют запустить первую в России частную ракету за верхнюю границу атмосферы.