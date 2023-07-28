Мурашко: новый вариант вакцины от COVID-19 «Спутник» проходит клинические испытания

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе сессии второго саммита Россия — Африка заявил, что актуализированный вариант вакцины от COVID-19 «Спутник» уже готов и проходит клинические испытания.

Он также отметил, что вакцина будет защищать от новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

«Сегодня подготовлен уже и проходит клинические испытания новый вариант вакцины «Спутник», — цитирует министра ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи с Мурашко поблагодарил Москву за поставки вакцины «Спутник V» в Венгрию во время пандемии коронавируса.

Также в октябре прошлого года генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник V» стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России.