В Венгрии заявили, что не забудут помощь России в поставках вакцины от COVID-19 «Спутник»
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
«Благодаря этому миллион венгров смогли сделать прививки российской вакциной «Спутник», — приводит ТАСС его слова.
Сийярто добавил, что во время пандемии Будапешт принял решение закупить вакцины на Востоке, не дожидаясь, пока они поступят с Запада.
Венгерский министр отметил роль Мурашко в организации поставок российской вакцины от коронавируса.
«Мы не забудем об этой помощи», — сообщил он.
РФПИ является основным инвестором в разработку и производство вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», применение которых помогло защитить миллионы жизней. «Спутник V» одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а «Спутник Лайт» — более чем в 30 странах.