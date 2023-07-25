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Хирург Абугов рассказал, как работает стент-графт для лечения аневризм аорты

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Заведующий отделением рентгенохирургических (рентгенэндоваскулярных) методов диагностики и лечения РНЦХ имени академика Петровского, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Абугов рассказал, как работает стент-графт для лечения аневризм аорты.
Хирург Абугов рассказал, как работает стент-графт для лечения аневризм аорты
  • © ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам врача, стент-графт — это сетка-каркас, которая раскрывается в кровеносном сосуде.

«В месте образования аневризмы, где сосуд патологически расширен и угрожает разрывом, или в зоне расслоения аорты стент-графт формирует русло кровотока нормального размера, оставляя деформированный участок за пределами протеза», — объяснил хирург.

Он также уточнил, что не всем можно установить стент-графт, особенно при анатомических особенностях аорты и отходящих артерий. В таких случаях проводят открытую или эндоваскулярную операцию.

Ранее руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета доктор медицинских наук Евгений Сирота заявил, что в России начали проводить виртуальные предварительные операции.

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