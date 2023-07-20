В Сеченовском университете создали гидрогели для регенерации тканей мозга

Директор научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета доктор химических наук Пётр Тимашев рассказал о создании гидрогелей для восстановления тканей головного мозга после черепно-мозговой травмы.

В беседе с «Газетой.Ru» Тимашев объяснил, что чаще всего для восстановления тканей и органов в медицине используются человеческие клетки, из которых в лабораторных условиях выращивают нужные фрагменты органа.

Однако в случае с гидрогелем учёные используют лишь некоторые вещества, которые образуются при росте клеток.

По словам учёного, в университете для регенерации тканей хряща и мочеполовой системы используются такие же разработки.

Ранее сообщалось, что руководитель центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета доктор медицинских наук Евгений Сирота рассказал о методе цифровой биопсии для прогноза развития опухоли.