В Сеченовском университете создали гидрогели для регенерации тканей мозга
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В беседе с «Газетой.Ru» Тимашев объяснил, что чаще всего для восстановления тканей и органов в медицине используются человеческие клетки, из которых в лабораторных условиях выращивают нужные фрагменты органа.
Однако в случае с гидрогелем учёные используют лишь некоторые вещества, которые образуются при росте клеток.
По словам учёного, в университете для регенерации тканей хряща и мочеполовой системы используются такие же разработки.
Ранее сообщалось, что руководитель центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета доктор медицинских наук Евгений Сирота рассказал о методе цифровой биопсии для прогноза развития опухоли.