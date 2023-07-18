В России начали применять новый метод очищения крови от «плохого» холестерина

В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова начали применять технологию для мгновенного снижения содержания «плохого» холестерина в крови. За курс применения технологии пациенты с тяжёлыми аутоиммунными заболеваниями могут достичь ремиссии.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на университет.

Утверждается, что высокотехнологичный экстракорпоральный метод гемокоррекции на аппарате Spectra Optia внедряют в Университетской клинической больнице №3. Для очищения всей плазмы крови на аппарате требуется около четырёх часов.

Отмечается, что метод не требует замещения донорской плазмой, а курс процедур составляется индивидуально, обычно он занимает 3—14 дней.

«Мы применяем персонализированный подход к пациенту с учётом его сопутствующих состояний и нутритивного статуса. Проводится предварительное обследование и оценка возможных рисков», — объяснила врач-трансфузиолог Наталья Сивцевич.

Уточняется, что лечение можно получить по ОМС, ДМС, ПМУ.

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