В России начали применять новый метод очищения крови от «плохого» холестерина
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на университет.
Утверждается, что высокотехнологичный экстракорпоральный метод гемокоррекции на аппарате Spectra Optia внедряют в Университетской клинической больнице №3. Для очищения всей плазмы крови на аппарате требуется около четырёх часов.
Отмечается, что метод не требует замещения донорской плазмой, а курс процедур составляется индивидуально, обычно он занимает 3—14 дней.
«Мы применяем персонализированный подход к пациенту с учётом его сопутствующих состояний и нутритивного статуса. Проводится предварительное обследование и оценка возможных рисков», — объяснила врач-трансфузиолог Наталья Сивцевич.
Уточняется, что лечение можно получить по ОМС, ДМС, ПМУ.
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