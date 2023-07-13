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Учёные обучили ИИ распознавать эмоции и состояние человека по звучанию голоса

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Специалисты Сеченовского университета создали новый метод анализа голоса, при котором искусственный интеллект определяет, в каком эмоциональном состоянии находится говорящий.

В перспективе планируется выпустить приложение для мобильного телефона для дистанционной диагностики, рассказали «Газете.Ru» в Первом МГМУ имени Сеченова.

Также учёные научили искусственный интеллект отличать речь здорового человека от речи страдающего депрессивным расстройством. Алгоритм основан на синтезе целого ряда параметров.

Врач-психотерапевт Университетской клиники, сотрудник кафедры психиатрии и психосоматики Первого МГМУ Дмитрий Петелин заявил, что приложение поможет выявить людей, которые потенциально страдают депрессией и нуждаются в помощи специалиста.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области свыше 500 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году.

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