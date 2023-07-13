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В России разрабатывают новую методику лечения аритмии

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Специалисты МФТИ разрабатывают новую методику лечения аритмии, когда трансплантация функциональных сердечных клеток в ткани органа осуществляется с помощью молекулярных носителей.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Сергей Бакуменко рассказал изданию, что при аритмии разрастание соединительной ткани препятствует нормальному сокращению сердечной мышцы.

«Мы предлагаем замещать нефункциональные клетки — «сорняки» — функциональными с помощью их трансплантации в ткань органа», — сообщил эксперт.

Доставить клетки, сохранив их структуру, поможет молекулярный носитель — каркас из полимерных нановолокон.

По словам учёных, эта работа может стать основой для новой методики лечения аритмий.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области свыше 500 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году.

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