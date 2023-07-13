В России разрабатывают новую методику лечения аритмии
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.
Сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Сергей Бакуменко рассказал изданию, что при аритмии разрастание соединительной ткани препятствует нормальному сокращению сердечной мышцы.
«Мы предлагаем замещать нефункциональные клетки — «сорняки» — функциональными с помощью их трансплантации в ткань органа», — сообщил эксперт.
Доставить клетки, сохранив их структуру, поможет молекулярный носитель — каркас из полимерных нановолокон.
По словам учёных, эта работа может стать основой для новой методики лечения аритмий.
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