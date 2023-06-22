Главврач «Коммунарки» Проценко заявил о периодичности мировых пандемий

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что мировые пандемии случаются раз в 50 лет.

«Это же не первая пандемия была. Они случаются раз в 50 лет, например испанка на слуху», — сказал Проценко в интервью РБК.

Он отметил, что ему, опираясь на данные, хочется верить в то, что вирус COVID-19 не был искусственным, а произошедшее было естественным процессом.

По его словам, человечество живёт с пандемиями и нашему поколению «не повезло».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году составил около 1,6 трлн рублей.