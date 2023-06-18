Попова заявила, что потери российской экономики от коронавируса составили $306 на человека
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«Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчёта на душу населения потери российской экономики составили $306 за счёт пандемии», — приводит РИА Новости её слова на полях ПМЭФ.
Попова подчеркнула, что этот показатель в ФРГ превысил $4,8 тыс., а в Австралии — $5,7 тыс.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году составил около 1,6 трлн рублей.