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Попова заявила, что потери российской экономики от коронавируса составили $306 на человека

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что потери экономики России от пандемии коронавируса составили $306 на человека.
Попова заявила, что потери российской экономики от коронавируса составили $306 на человека
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчёта на душу населения потери российской экономики составили $306 за счёт пандемии», — приводит РИА Новости её слова на полях ПМЭФ.

Попова подчеркнула, что этот показатель в ФРГ превысил $4,8 тыс., а в Австралии — $5,7 тыс.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году составил около 1,6 трлн рублей.

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