Диетолог Королёва рассказала о дневной норме употребления каши

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о необходимом количестве каши, которое следует употреблять в день.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Зерновые каши достаточно есть 3–4 раза в неделю, не чаще одного раза в день. Для порции лучше брать примерно 60–80 граммов сухой крупы», — уточнила Королёва.

Врач также порекомендовала отдавать предпочтение гречке, овсянке или ячменной каше.

Эксперт также отметила, что на завтрак можно употреблять яйца, творог, авокадо и слабосоленую сёмгу, чтобы разнообразить рацион.

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