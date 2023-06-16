Диетолог Королёва рассказала о дневной норме употребления каши
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Зерновые каши достаточно есть 3–4 раза в неделю, не чаще одного раза в день. Для порции лучше брать примерно 60–80 граммов сухой крупы», — уточнила Королёва.
Врач также порекомендовала отдавать предпочтение гречке, овсянке или ячменной каше.
Эксперт также отметила, что на завтрак можно употреблять яйца, творог, авокадо и слабосоленую сёмгу, чтобы разнообразить рацион.
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