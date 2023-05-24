Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Роспатенте рассказали о выданных в 2023 году патентах на изобретения для борьбы с клещами

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
В пресс-службе Роспатента рассказали RT, что в 2023 году было выдано два патента на изобретения и полезные модели, касающиеся технологий, направленных на борьбу с клещами или клещевым энцефалитом.

Один из патентов был выдан на вакцину против вируса клещевого энцефалита. Отмечается, что разработчиком является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Как пояснили в ведомстве, группа изобретений относится к области биотехнологии, иммунологии и вирусологии. Вакцина создана на основе рекомбинантного вируса рода Flavivirus, полученного в том числе с применением методов генной инженерии.

Кроме того, в 2023 году был выдан патент на устройство для удаления клещей и отсоса яда из места укуса клещей, змей.

Оно обеспечивает захват и удаление клеща вращательным и осевым движениями, что предотвращает его срезание.

«Применение позволяет в экстремальных ситуациях сохранить здоровье, а возможно и жизнь, при минимальных затратах на реализацию», — говорится в ответе на запрос RT.

Как добавили в пресс-службе, в 2022 году было выдано десять подобных патентов.

В список изобретений, которые получили патенты в прошлом году, вошли: препараты для лечения заболеваний, вызванных вирусом клещевого энцефалита, средства защиты (препараты, репелленты), комплексное противопаразитарное средство для защиты животных, средства для сбора, удаления, хранения и уничтожения клещей.

Ранее стало известно, что за первые два месяца 2023 года Роспатент отметил рост количества заявок на регистрацию изобретений (+6%) и более чем на 14% — на промышленные образцы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить