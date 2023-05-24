В Роспатенте рассказали о выданных в 2023 году патентах на изобретения для борьбы с клещами

В пресс-службе Роспатента рассказали RT, что в 2023 году было выдано два патента на изобретения и полезные модели, касающиеся технологий, направленных на борьбу с клещами или клещевым энцефалитом.

Один из патентов был выдан на вакцину против вируса клещевого энцефалита. Отмечается, что разработчиком является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Как пояснили в ведомстве, группа изобретений относится к области биотехнологии, иммунологии и вирусологии. Вакцина создана на основе рекомбинантного вируса рода Flavivirus, полученного в том числе с применением методов генной инженерии.

Кроме того, в 2023 году был выдан патент на устройство для удаления клещей и отсоса яда из места укуса клещей, змей.

Оно обеспечивает захват и удаление клеща вращательным и осевым движениями, что предотвращает его срезание.

«Применение позволяет в экстремальных ситуациях сохранить здоровье, а возможно и жизнь, при минимальных затратах на реализацию», — говорится в ответе на запрос RT.

Как добавили в пресс-службе, в 2022 году было выдано десять подобных патентов.

В список изобретений, которые получили патенты в прошлом году, вошли: препараты для лечения заболеваний, вызванных вирусом клещевого энцефалита, средства защиты (препараты, репелленты), комплексное противопаразитарное средство для защиты животных, средства для сбора, удаления, хранения и уничтожения клещей.

Ранее стало известно, что за первые два месяца 2023 года Роспатент отметил рост количества заявок на регистрацию изобретений (+6%) и более чем на 14% — на промышленные образцы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.