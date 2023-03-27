В Роспатенте рассказали о росте числа заявок на регистрацию изобретений с начала года

За первые два месяца 2023 года Роспатент отметил рост количества заявок на регистрацию изобретений (+6%) и более чем на 14% — на промышленные образцы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом RT рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что положительная тенденция в области регистрации права на уникальные технические решения сформировалась за счёт увеличения количества заявок, поданных россиянами.

Кроме того, как отметили специалисты, выросло количество российских заявок в области медицины, биотехнологий, автомобилестроения и металлургии.

«Роспатент активно участвует в работе по совершенствованию делового климата для развития изобретательства и инновационной деятельности в нашей стране. Принят комплекс налоговых льгот для предприятий, которые вкладываются в высокие технологии, сектор исследований и разработок, реализуют продукцию на территории страны. Цифровые сервисы Роспатента упрощают взаимодействие заявителей с ведомством и самостоятельную работу с большими массивами патентной информации», — рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Также зафиксировано увеличение количества заявок на программное обеспечение (+36,5%). Положительную тенденцию в этой сфере ведомство отмечает последние два года.

Ранее в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) рассказали RT об интересных изобретениях с начала 2023 года.