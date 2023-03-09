Названы самые интересные изобретения с начала года в России

В пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) рассказали RT об интересных изобретениях с начала 2023 года.

Одно из них связано с производством животного белка из растительных отходов.

«Сырьём могут служить фуражное зерно, отходы растениеводства, древесные опилки», — пояснили в ВОИР.

В России технология может быть перспективна в том числе для создания собственного производства пищевых продуктов, кормов для животных и рыб, отметили специалисты.

Также в обществе изобретателей рассказали о создании биоразлагаемого сорбента для сельского хозяйства «Твёрдая вода».

Отмечается, что 1 г вещества способен удерживать до 500 мл воды, что резко повышает урожайность сельхозпродукции, особенно на территориях с засушливым климатом и в зонах рискованного земледелия.

Вещество может работать до десяти лет, после чего разлагается, не нанося вреда плодородной почве. Может использоваться для производства гигиенических средств и памперсов.

«Производимые сегодня сорбенты широкого потребительского применения не являются биоразлагаемыми, что создаёт дополнительную экологическую нагрузку», — добавили в обществе.

Кроме того, в пресс-службе упомянули разработанные российскими изобретателями «триботехнические составы», которые предназначены для снижения степени износа и восстановления поверхности трения в машинах и механизмах авто- и железнодорожного транспорта.

Одной обработки двигателя таким составом хватает на 50 тыс. км пробега. Эффект применения заметен уже через 500 км пробега.

Ранее были названы отрасли, где наиболее активно патентуются новые российские технологии.