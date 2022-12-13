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Названы отрасли, где наиболее активно патентуются новые российские технологии

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Анастасия Румянцева
По итогам десяти месяцев этого года наибольшее число заявок на патентование изобретений российские организации подали по следующим направлениям: фармацевтика, медицина, хирургия, измерительные приборы, металлургия, инструментальная диагностика, навигационные технологии, органическая химия, микроэлектроника и станки. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роспатента.
Названы отрасли, где наиболее активно патентуются новые российские технологии
  • РИА Новости

По этим же направлениям, а также по направлению «Железнодорожный транспорт» активно подаются заявки на полезные модели, пояснили специалисты.

«Наиболее заметный рост заявок на изобретения по сравнению с предыдущим периодом прошлого года наблюдается в хирургии (+43%), инструментальной диагностике (+42,5%), металлургии (+5,3%), навигационных технологиях (+2,2%)», — рассказали в пресс-службе.

Рост заявок на полезные модели зафиксирован по направлениям: станки (+19,4%), строительство зданий и сооружений (+13,5%), производство изделий из металлов и сплавов (+8,3%), а также оборудование железнодорожного транспорта (+1,1%).

Как пояснили в ведомстве, сейчас практически во всех отраслях происходит замещение импортных технологий, поэтому можно сказать, что отрасли, где наиболее активно патентуются новые российские технологии, смогут в более короткие сроки решить задачи импортозамещения.

Ранее сообщалось, что россияне направили около 9 тысяч заявок на получение патентов на изобретения в I полугодии 2022 года.

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