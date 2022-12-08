Россияне направили около 9 тысяч заявок на получение патентов на изобретения в I полугодии 2022 года

В пресс-службе Роспатента рассказали, что в первом полугодии 2022 года россияне чаще всего патентовали изобретения в области металлургии, строительства, а также медицинских технологий, связанных с хирургией.

Об этом информирует «Москва 24».

В Роспатенте отметили, что по итогам первых шести месяцев 2022 года получили от россиян 8846 заявок на патентование изобретений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заявок от российских заявителей снизилось на 4,9% (9302 было выдано в первом полугодии 2021 года), уточнили в Роспатенте.

«Лидерами по приросту числа заявок от российских изобретателей стали металлургия, строительство зданий и сооружений, а также медицинские технологии в области хирургии», — рассказали в организации.

Ранее, по сообщениям интернет-газеты «Взгляд», финалист трека «Здравоохранение» четвёртого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской клинической больницы Москвы Павел Бережанский рассказал о создании прибора для ранней диагностики риска развития бронхиальной астмы у детей.