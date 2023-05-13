Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac

Короткая ссылка
В России начали серийно выпускать известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac из полностью отечественных комплектующих.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac», — сказал Лобаев.

По его словам, патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms поставляются на винтовки калибра 375 Cheytac впервые. 

Лобаев добавил, что порох для них поставляет одно и казанских предприятий. 

Отмечается, что ранее для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, а порох – США и Финляндии.

Ранее в России кратно нарастили производство БМП-3.

Также гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что импортных компонентов в российском самолёте SSJ New практически не останется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить