В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac

В России начали серийно выпускать известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac из полностью отечественных комплектующих.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac», — сказал Лобаев.

По его словам, патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms поставляются на винтовки калибра 375 Cheytac впервые.

Лобаев добавил, что порох для них поставляет одно и казанских предприятий.

Отмечается, что ранее для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, а порох – США и Финляндии.

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