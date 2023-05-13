В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.
«Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac», — сказал Лобаев.
По его словам, патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms поставляются на винтовки калибра 375 Cheytac впервые.
Лобаев добавил, что порох для них поставляет одно и казанских предприятий.
Отмечается, что ранее для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, а порох – США и Финляндии.
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