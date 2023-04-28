NASA: страны-участницы программы МКС поддержали продление её эксплуатации после 2024 года

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Страны-участницы программы МКС поддержали продление её эксплуатации после 2024 года.

Об этом сказано в заявлении космического агентства NASA.

Так, США, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили, что они будут поддерживать продолжение эксплуатации МКС до 2030 года.

В то же время Россия подтвердила, что поддержит продолжение эксплуатации станции до 2028 года.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что Международную космическую станцию сведут с орбиты в 2030—2031 годах.

25 апреля гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов направил письма главам космических агентств стран-партнёров о продлении работы России на МКС до 2028 года.

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