Космонавты «Роскосмоса» завершили выход в открытый космос

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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили почти восьмичасовой выход в открытый космос. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Космонавты «Роскосмоса» завершили выход в открытый космос
  • © Роскосмос

«Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС 7 часов 55 минут», — говорится в заявлении в Telegram.

За время нахождения в открытом космосе они выполнили несколько задач, среди которых стыковка радиатора к модулю «Наука» и установка площадки «Якорь» для фиксации ног во время выхода.

Ранее стало известно, что Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос в первый раз после разгерметизации корабля «Союз МС-22».

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