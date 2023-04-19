Космонавты «Роскосмоса» завершили выход в открытый космос
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«Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС 7 часов 55 минут», — говорится в заявлении в Telegram.
За время нахождения в открытом космосе они выполнили несколько задач, среди которых стыковка радиатора к модулю «Наука» и установка площадки «Якорь» для фиксации ног во время выхода.
Ранее стало известно, что Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос в первый раз после разгерметизации корабля «Союз МС-22».