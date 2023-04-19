Космонавты «Роскосмоса» завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили почти восьмичасовой выход в открытый космос. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС 7 часов 55 минут», — говорится в заявлении в Telegram.

За время нахождения в открытом космосе они выполнили несколько задач, среди которых стыковка радиатора к модулю «Наука» и установка площадки «Якорь» для фиксации ног во время выхода.

Ранее стало известно, что Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос в первый раз после разгерметизации корабля «Союз МС-22».