Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос в первый раз после разгерметизации корабля «Союз МС-22».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса».

Отмечается, что космонавты должны перенести радиатор с одного модуля МКС на другой.

По предварительным данным, продолжительность работ в открытом космосе составит 6 часов 37 минут.

В начале апреля стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» предложила правительству России продолжить эксплуатировать российский сегмент Международной космической станции (МКС) до 2028 года.

В феврале сообщалось, что научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил решение о продлении эксплуатации.