«Роскосмос» предложил кабмину продлить эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года

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Госкорпорация «Роскосмос» предложила правительству России продолжить эксплуатировать российский сегмент Международной космической станции (МКС) до 2028 года.
«Роскосмос» предложил кабмину продлить эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram госкорпорации.

«Решение о продлении было рекомендовано советом главных конструкторов в РКК «Энергия» 6 февраля. Оно было рассмотрено и одобрено научно-техническим советом «Роскосмоса» 21 февраля и государственной комиссией 24 марта», — отмечается в заявлении.

В феврале сообщалось, что научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года.

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