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Совет «Роскосмоса» одобрил эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года

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Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года.
Совет «Роскосмоса» одобрил эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года
  • РИА Новости

«Прошло заседание президиума научно-технического совета... Совет одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года», — говорится в сообщении госкорпорации

Ранее генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК «Энергия» Владимир Соловьёв заявил, что российские специалисты за последние два года провели серьёзные работы по ремонту и дооснащению российского сегмента МКС, чтобы продлить его работу до 2028 года.

Соловьёв добавил, что продолжение использования МКС до 2028 года потребует финансовых ресурсов.

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