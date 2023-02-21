Совет «Роскосмоса» одобрил эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года

Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года.

«Прошло заседание президиума научно-технического совета... Совет одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года», — говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК «Энергия» Владимир Соловьёв заявил, что российские специалисты за последние два года провели серьёзные работы по ремонту и дооснащению российского сегмента МКС, чтобы продлить его работу до 2028 года.

Соловьёв добавил, что продолжение использования МКС до 2028 года потребует финансовых ресурсов.