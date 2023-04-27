Глава NASA Нельсон: МКС будет сведена с орбиты в 2030—2031 годах

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Международную космическую станцию (МКС) сведут с орбиты в 2030—2031 годах, считает глава NASA Билл Нельсон.
Глава NASA Нельсон: МКС будет сведена с орбиты в 2030—2031 годах
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«Она стареет, и мы собираемся свести её с орбиты, мы сделаем это в 2030—2031 годах», — сказал он на бюджетных слушаниях в комитете по науке и технологиям палаты представителей США.

После этого работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях, приводит слова Нельсона РИА Новости.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов направил письма главам космических агентств стран-партнёров о продлении работы России на МКС до 2028 года.

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