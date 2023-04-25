Гендиректор «Роскосмоса» сообщил партнёрам о продлении работы России на МКС до 2028 года

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов направил письма главам космических агентств стран-партнёров о продлении работы России на МКС до 2028 года.

Об этом информирует пресс-служба «Роскосмоса».

В сообщении говорится, что 25 апреля Борисов сообщил главам космических агентств стран — партнёров по проекту МКС о том, что российское правительство одобрило продление участия России в проекте до 2028 года.

В феврале «Роскосмос» сообщил, что Совет главных конструкторов рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года.