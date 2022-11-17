Стоматолог Лосев рассказал о важности чистки зубов перед сном

Стоматолог, главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев в беседе с Life.ru рассказал о важности чистки зубов перед сном.

По его словам, за день в полости рта копятся бактерии из остатков пищи.

При этом в ночное время слюноотделение, как и многие другие процессы в организме, затормаживается. Он объяснил, что ночью слюна, защищающая поверхность зубов, практически не выделяется.

«А это значит, что зубы остаются полностью беззащитными и бактерии из остатков пищи будут размножаться в благотворной среде и наносить урон здоровью полости рта», — сказал он.

Ранее стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди в беседе с «Радио 1» посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей.