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Стоматолог Лосев рассказал о важности чистки зубов перед сном

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Стоматолог, главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев в беседе с Life.ru рассказал о важности чистки зубов перед сном.
Стоматолог Лосев рассказал о важности чистки зубов перед сном
  • Gettyimages.ru

По его словам, за день в полости рта копятся бактерии из остатков пищи.

При этом в ночное время слюноотделение, как и многие другие процессы в организме, затормаживается. Он объяснил, что ночью слюна, защищающая поверхность зубов, практически не выделяется.

«А это значит, что зубы остаются полностью беззащитными и бактерии из остатков пищи будут размножаться в благотворной среде и наносить урон здоровью полости рта», — сказал он. 

Ранее стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди в беседе с «Радио 1» посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей.

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