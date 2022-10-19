Академик РАН Куцев рассказал о программе неонатального скрининга

Профессор, академик РАН, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев рассказал о программе неонатального скрининга.

«Речь идёт о неонатальном скрининге, то есть обследовании всех новорождённых. <…> Это очень важный момент, потому что точно известно, что чем раньше мы выявили и чем раньше мы начали лечить, тем лучше мы получаем результат», — заявил он в пресс-центре МИЦ «Известия».

Для проведения такого скрининга разработан блок в программном обеспечении медицинской информационной системы акушерства, гинекологии и неонатологии.

«Смысл в том, что эта часть должна быть во всех родовспомогательных учреждениях РФ, и информация о ребёнке заполняется в каждом роддоме, в каждом перинатальном центре, информация о том, что производится забор образца крови у новорождённых — из пяточки берётся несколько капель крови, и образец крови с информацией направляется в лаборатории, которые проводят уже скрининг, которые формируют группы риска», — пояснил Куцев.

По его словам, если ребёнок попадает в группу риска, данные передаются в перинатальный центр, медико-генетическую консультацию и поликлинику по месту жительства.

Как добавил эксперт, система должна заработать с января 2023 года.

«Я уверен в том, что это позволит нам эффективно выявлять и отслеживать детей с орфанными заболеваниями, самое главное — отслеживать, какой эффект от назначенного лечения», — заключил он.

В июне сообщалось, что Минздрав России поддержал инициативу об ускоренном выводе лекарств на рынок.