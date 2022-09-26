Дерматолог Галлямова предупредила, что накручивание волос повреждает их структуру

Дерматолог д. м. н. Юлия Галлямова, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, рассказала, что некоторые манипуляции с волосами грозят их выпадением.

В беседе с URA.RU она пояснила, что привычка накручивать волосы на палец, которая обычно появляется в детстве, вредит волосам.

«Это и жевание волос, и перетирание волос, и выдёргивание, и выщипывание. Всё это вредит. Вы просто не замечаете, как повреждаете структуру волос, которые впоследствии обламываются. Например, трихотилломания, когда волосы перетираются по привычке у корней. Они обламываются — и мы видим внешнюю алопецию (частичное или полное выпадение волос на голове. — RT)», — отметила Галлямова.

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