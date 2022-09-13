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Гастроэнтеролог Бережная: витамины усугубляют течение ряда болезней

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Витаминно-минеральные комплексы могут не только не укрепить здоровье человека, но и, наоборот, поспособствовать ухудшению самочувствия, заявила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
Гастроэнтеролог Бережная: витамины усугубляют течение ряда болезней
  • Gettyimages.ru
  • © Galina Zhigalova / EyeEm

При самостоятельном выборе витаминов необходимо уделять особое внимание противопоказаниям, подмечает эксперт.

Так, при острых воспалениях желудочно-кишечного тракта и бактериальных инфекциях употребление микроэлементов категорически не рекомендуется.

Об этом Бережная сказала в интервью радио Sputnik.

«Сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача», — отметила она.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал витамины C, D и группы B важными для пожилых людей.

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