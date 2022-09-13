Гастроэнтеролог Бережная: витамины усугубляют течение ряда болезней
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При самостоятельном выборе витаминов необходимо уделять особое внимание противопоказаниям, подмечает эксперт.
Так, при острых воспалениях желудочно-кишечного тракта и бактериальных инфекциях употребление микроэлементов категорически не рекомендуется.
Об этом Бережная сказала в интервью радио Sputnik.
«Сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача», — отметила она.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал витамины C, D и группы B важными для пожилых людей.