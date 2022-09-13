Гастроэнтеролог Бережная: витамины усугубляют течение ряда болезней

Витаминно-минеральные комплексы могут не только не укрепить здоровье человека, но и, наоборот, поспособствовать ухудшению самочувствия, заявила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

При самостоятельном выборе витаминов необходимо уделять особое внимание противопоказаниям, подмечает эксперт.

Так, при острых воспалениях желудочно-кишечного тракта и бактериальных инфекциях употребление микроэлементов категорически не рекомендуется.

Об этом Бережная сказала в интервью радио Sputnik.

«Сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача», — отметила она.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал витамины C, D и группы B важными для пожилых людей.