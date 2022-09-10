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Иммунолог Жемчугов: коронавирус может перейти на животных к концу года

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Коронавирус может найти себе нового «хозяина» и перейти на животных до конца текущего года, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, быстрое распространение штамма «омикрон» происходит, так как вирус ищет нового «хозяина».

«Предполагаю, что мы увидим до Нового года, кто будет новым «хозяином», среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции», — цитирует ТАСС Жемчугова.

Он отметил, что «омикрон» и его модификации вероятно станет последним штаммом пандемии.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU выразил мнение, что, когда иммунитет людей научится эффективно противостоять штамму коронавируса «омикрон», на его смену придёт новая вариация инфекции.

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