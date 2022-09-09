Главврач Вечорко прокомментировал ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
«COVID-19 от нас никуда не уйдёт, во всяком случае пока. Сегодня преимущественно циркулирует разновидность «омикрона» ВА.5, которая вызывает заболевание в лёгкой форме», — сказал он в интервью «Российской газете».
Он также отметил, что, к счастью, тяжело и с пневмонией болеют редко.
Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU выразил мнение, что, когда иммунитет людей научится эффективно противостоять штамму коронавируса «омикрон», на его смену придёт новая вариация инфекции.