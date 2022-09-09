Главврач Вечорко прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Депздрава Москвы Валерий Вечорко прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

«COVID-19 от нас никуда не уйдёт, во всяком случае пока. Сегодня преимущественно циркулирует разновидность «омикрона» ВА.5, которая вызывает заболевание в лёгкой форме», — сказал он в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что, к счастью, тяжело и с пневмонией болеют редко.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU выразил мнение, что, когда иммунитет людей научится эффективно противостоять штамму коронавируса «омикрон», на его смену придёт новая вариация инфекции.