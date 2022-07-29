Гендиректор «Роскосмоса» Борисов: Россия отстала в производстве спутников

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в эфире «России 24» заявил, что Россия сильно отстала в производстве спутников.

По словам Борисова, «Роскосмос» сильно задолжал российской экономике», поскольку без космических услуг нельзя представить ту или иную сферу экономики.

«Мы упустили время так называемой индустриальной модели производства автоматических спутников, которые являются основой различных космических систем», — сказал он.

Глава «Роскосмоса» добавил, что США, страны Европы и Китай являются основными игроками на этом рынке и «давно Россию в этом плане обогнали».

По словам Борисова, «Роскосмосу» нужно перестроить работу, чтобы научиться выпускать спутники «в совершенно другом количестве», для этого потребуется коренная перестройка основных процессов технологического цикла.

Ранее Борисов заявил президенту России Владимиру Путину, что основным приоритетом деятельности госкорпорации станет создание Российской орбитальной служебной станции.

В июне в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что госкорпорация пересмотрит федеральную космическую программу с целью отдать приоритет российской спутниковой группировке. В ближайшее время проект программы направят на согласование.