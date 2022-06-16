Гинцбург: устойчивость к оспе обезьян изучат у вакцинированных от натуральной оспы

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что сотрудники центра изучат устойчивость людей, вакцинированных от натуральной оспы к оспе обезьян.

Об этом он сообщил ТАСС.

«Мы получили задание экспериментально проверить, сейчас работа готовится, насколько люди, которые до 1980 года были вакцинированы от натуральной оспы, в какой степени у них есть перекрёстный иммунитет к оспе обезьян в настоящее время», — цитирует его агентство.

Кроме того, по поручению Минздрава России сейчас создаются материалы для определения оспы обезьян у человека.

Ранее Гинцбург заявил о том, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи способен создать вакцину от оспы обезьян в течение нескольких месяцев. Такие сроки он объяснил тем, что возбудитель заболевания недостаточно хорошо изучен.

Кроме того, по его мнению, оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию.