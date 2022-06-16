Гинцбург: устойчивость к оспе обезьян изучат у вакцинированных от натуральной оспы

Короткая ссылка
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что сотрудники центра изучат устойчивость людей, вакцинированных от натуральной оспы к оспе обезьян.

Об этом он сообщил ТАСС.

«Мы получили задание экспериментально проверить, сейчас работа готовится, насколько люди, которые до 1980 года были вакцинированы от натуральной оспы, в какой степени у них есть перекрёстный иммунитет к оспе обезьян в настоящее время», — цитирует его агентство.

Кроме того, по поручению Минздрава России сейчас создаются материалы для определения оспы обезьян у человека.

Ранее Гинцбург заявил о том, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи способен создать вакцину от оспы обезьян в течение нескольких месяцев. Такие сроки он объяснил тем, что возбудитель заболевания недостаточно хорошо изучен.

Кроме того, по его мнению, оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить