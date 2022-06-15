Гинцбург заявил о готовности центра Гамалеи создать вакцину от оспы обезьян

Короткая ссылка
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи способен создать вакцину от оспы обезьян в течение нескольких месяцев, заявил директор центра Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил о готовности центра Гамалеи создать вакцину от оспы обезьян
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

По его словам, возбудитель заболевания мало изучен.

«Я думаю, что если мы опять же получим это задание на создание такой вакцины, то речь пойдёт о нескольких месяцах», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, технологии помогают сформировать вакцину, не имея самого вируса, а только генетическую информацию о нём.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU рассказала, в чём отличие оспы обезьян от ветрянки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить