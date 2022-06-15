Гинцбург заявил о готовности центра Гамалеи создать вакцину от оспы обезьян

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи способен создать вакцину от оспы обезьян в течение нескольких месяцев, заявил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, возбудитель заболевания мало изучен.

«Я думаю, что если мы опять же получим это задание на создание такой вакцины, то речь пойдёт о нескольких месяцах», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, технологии помогают сформировать вакцину, не имея самого вируса, а только генетическую информацию о нём.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU рассказала, в чём отличие оспы обезьян от ветрянки.