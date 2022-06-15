Гинцбург заявил о готовности центра Гамалеи создать вакцину от оспы обезьян
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По его словам, возбудитель заболевания мало изучен.
«Я думаю, что если мы опять же получим это задание на создание такой вакцины, то речь пойдёт о нескольких месяцах», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
По его словам, технологии помогают сформировать вакцину, не имея самого вируса, а только генетическую информацию о нём.
Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU рассказала, в чём отличие оспы обезьян от ветрянки.