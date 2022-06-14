В ЕС намерены закупить 110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян

В Евросоюзе намерены закупить 110 тыс. доз вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

«Сегодня я подпишу соглашение о закупке 110 тыс. вакцин против обезьяньей оспы, чтобы государства-члены были обеспечены ими, а первые поставки начнутся в конце июня», — приводит РИА Новости её слова по прибытии на заседание совета министров здравоохранения в Люксембурге.

Она добавила, что в мире на настоящий момент выявлено 1400 случаев заболевания оспой обезьян.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU рассказала, в чём отличие оспы обезьян от ветрянки.