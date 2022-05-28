Рогозин: Россия и Китай готовятся к подписанию межправсоглашения по лунной базе

Россия и Китая находятся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной базы, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

«С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы», — сказал он.

Рогозин отметил, что Россия и Китай совмещают свои лунные проекты и обмениваются информацией по итогам миссий.

В будущем Москва и Пекин «собираются развернуть на Южном полюсе полноценную лунную станцию», отметил глава госкорпорации.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал это намерение России.