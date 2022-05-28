Рогозин: Россия и Китай готовятся к подписанию межправсоглашения по лунной базе
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«С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы», — сказал он.
Рогозин отметил, что Россия и Китай совмещают свои лунные проекты и обмениваются информацией по итогам миссий.
В будущем Москва и Пекин «собираются развернуть на Южном полюсе полноценную лунную станцию», отметил глава госкорпорации.
12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в беседе с RT прокомментировал это намерение России.