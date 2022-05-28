ВОЗ: в мире выявлено 566 случаев гепатита неизвестной природы у детей

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что по состоянию на 20 мая 2022 года в мире выявлено 566 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в 33 странах.

По заявлению организации, больше всего случаев обнаружено в Великобритании (197) и США (180).

Согласно последним данным Роспотребнадзора, случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлено.

В начале мая телеканал CNBC со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний заявил, что американские врачи выявили 109 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.

До этого стало известно, что в  Португалии выявили четыре случая с подозрением на гепатит неизвестного происхождения.

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