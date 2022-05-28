ВОЗ: в мире выявлено 566 случаев гепатита неизвестной природы у детей
По заявлению организации, больше всего случаев обнаружено в Великобритании (197) и США (180).
Согласно последним данным Роспотребнадзора, случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлено.
В начале мая телеканал CNBC со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний заявил, что американские врачи выявили 109 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.
До этого стало известно, что в Португалии выявили четыре случая с подозрением на гепатит неизвестного происхождения.