ВОЗ: в мире выявлено 566 случаев гепатита неизвестной природы у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что по состоянию на 20 мая 2022 года в мире выявлено 566 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в 33 странах.

По заявлению организации, больше всего случаев обнаружено в Великобритании (197) и США (180).

Согласно последним данным Роспотребнадзора, случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлено.

В начале мая телеканал CNBC со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний заявил, что американские врачи выявили 109 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.

До этого стало известно, что в Португалии выявили четыре случая с подозрением на гепатит неизвестного происхождения.