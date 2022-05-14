В России не выявлено случаев гепатита неизвестного происхождения

Короткая ссылка
Согласно последним данным, случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В России не выявлено случаев гепатита неизвестного происхождения
  • РИА Новости

«В Российской Федерации по состоянию на 14 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что для предупреждения завоза инфекции в страну принимается весь необходимый комплекс мер.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний заявил, что американские врачи выявили 109 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить