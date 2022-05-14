В России не выявлено случаев гепатита неизвестного происхождения
- РИА Новости
«В Российской Федерации по состоянию на 14 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что для предупреждения завоза инфекции в страну принимается весь необходимый комплекс мер.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний заявил, что американские врачи выявили 109 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.