В России не выявлено случаев гепатита неизвестного происхождения

Согласно последним данным, случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации по состоянию на 14 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что для предупреждения завоза инфекции в страну принимается весь необходимый комплекс мер.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний заявил, что американские врачи выявили 109 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.