В Португалии выявили четыре случая с подозрением на гепатит неизвестного происхождения

Главное управление здравоохранения Португалии получило уведомление о четырёх случаях с подозрением на острый гепатит неизвестного происхождения у детей.

Об этом сообщает Diario de Noticias.

«У детей в возрасте от семи месяцев до восьми лет выявлена клиническая картина острого гепатита, проводится дополнительное лабораторное и эпидемиологическое обследование», — уточнили в португальском управлении.

По его данным, все заболевшие были госпитализированы, однако ни у кого из них не было выявлено серьёзных осложнений. К настоящему моменту они уже выздоровели.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России по состоянию на 29 апреля не выявлено случаев гепатита неизвестной этиологии.