В Португалии выявили четыре случая с подозрением на гепатит неизвестного происхождения
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Об этом сообщает Diario de Noticias.
«У детей в возрасте от семи месяцев до восьми лет выявлена клиническая картина острого гепатита, проводится дополнительное лабораторное и эпидемиологическое обследование», — уточнили в португальском управлении.
По его данным, все заболевшие были госпитализированы, однако ни у кого из них не было выявлено серьёзных осложнений. К настоящему моменту они уже выздоровели.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России по состоянию на 29 апреля не выявлено случаев гепатита неизвестной этиологии.