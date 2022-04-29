В России не выявили случаев гепатита неизвестной этиологии

В России по состоянию на 29 апреля не выявлено случаев гепатита неизвестной этиологии, заявили в Роспотребнадзоре.

«Случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Со странами, где выявлены подобные случаи, ограничено авиасообщение, что минимизирует риск завоза заболевания.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что власти Москвы по-прежнему в полном объёме обеспечивают всех детей профилактическими прививками.