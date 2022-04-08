В Москве заявили об обеспечении детей профилактическими прививками в полном объёме

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что власти Москвы по-прежнему в полном объёме обеспечивают всех детей профилактическими прививками.
В Москве заявили об обеспечении детей профилактическими прививками в полном объёме
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Город предоставляет дополнительные прививки к обозначенным в национальном календаре, передаёт её слова НСН.

Речь идёт о вакцинации от вируса папилломы человека, менингококковой и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и ветряной оспы. Они включены в региональный календарь профилактических прививок.

Ранее директор по развитию центра им. Чумакова Константин Чернов в беседе с «Известиями» заявил, что действие вакцины от коронавируса «КовиВак» для детей проверят на подростках 12—17 лет.

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