Гинцбург заявил о начале испытаний новой вакцины от коронавируса

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Начались исследования вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, разработанной специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Начались. Уже несколько человек привили», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, негативных реакций на введение вакцины не зафиксировано.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

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