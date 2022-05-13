Гинцбург заявил о начале испытаний новой вакцины от коронавируса
Начались исследования вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, разработанной специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, заявил директор центра Александр Гинцбург.
«Начались. Уже несколько человек привили», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
По его словам, негативных реакций на введение вакцины не зафиксировано.
1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
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