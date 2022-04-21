Минздрав зарегистрировал в России препарат от коронавируса «Скайвира»

Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Скайвира». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Промомед».

«Новое лекарственное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 на основе нирматрелвира и ритонавира, созданное ГК «Промомед» по уникальной технологии, получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022», — приводит ТАСС заявление.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот.