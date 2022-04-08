Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 уже вышла в гражданский оборот

Назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, вакцина имеет тот же состав, что и «Спутник V».

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что назальная вакцина от коронавируса переносится легко.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.