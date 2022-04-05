В центре Гамалеи заявили, что назальная вакцина от коронавируса переносится легко

Короткая ссылка
Заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что назальная вакцина от коронавируса переносится легко.
В центре Гамалеи заявили, что назальная вакцина от коронавируса переносится легко
  • РИА Новости

«Вакцина очень легко переносится, прям совсем даже практически без температурных эффектов. Собственно, та же вакцина, но единственное, что есть насадка, которая позволяет распылить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит ТАСС.

Логунов отметил, что при таком введении вакцины в организм попадает большая доза препарата и формируется более устойчивый иммунитет.

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить