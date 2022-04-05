В центре Гамалеи заявили, что назальная вакцина от коронавируса переносится легко

Заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что назальная вакцина от коронавируса переносится легко.

«Вакцина очень легко переносится, прям совсем даже практически без температурных эффектов. Собственно, та же вакцина, но единственное, что есть насадка, которая позволяет распылить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит ТАСС.

Логунов отметил, что при таком введении вакцины в организм попадает большая доза препарата и формируется более устойчивый иммунитет.

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.