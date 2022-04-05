В центре Гамалеи заявили, что назальная вакцина от коронавируса переносится легко
- РИА Новости
«Вакцина очень легко переносится, прям совсем даже практически без температурных эффектов. Собственно, та же вакцина, но единственное, что есть насадка, которая позволяет распылить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит ТАСС.
Логунов отметил, что при таком введении вакцины в организм попадает большая доза препарата и формируется более устойчивый иммунитет.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.