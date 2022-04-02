«Пережиток средневековья»: как в России вводили и упраздняли черту оседлости

105 лет назад Временное правительство приняло постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений», одним из важнейших последствий которого стала ликвидация в России черты оседлости, ограничивавшей регионы проживания для иудейского населения. По словам историков, существование черты оседлости в Российской империи было дискриминационной нормой, нарушавшей права человека и толкавшей политически активных представителей еврейского народа в ряды революционных партий.

2 апреля 1917 года Временное правительство приняло постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений». Этот документ объявил всех граждан России равными перед законом и снимал с них все ранее существовавшие ограничения, связанные с религиозной или национальной принадлежностью. Одним из важнейших последствий от принятия постановления историки называют ликвидацию в России черты оседлости, ограничивавшей представителей иудейского населения в выборе места проживания на территории страны.

Первые ограничения

По словам историков, введение в Российской империи ограничений на проживание иудеев в определённых регионах не было одномоментным явлением. Разного рода дискриминационные нормы для последователей иудейского вероисповедания вводились по религиозным мотивам при различных правителях. Долгое время количество еврейского населения в России было минимальным, однако в конце XVIII века Российская империя стала стремительно расширяться в западном и юго-западном направлении, на земли, значительную часть населения которых составляли этнические евреи.

«На территории Речи Посполитой проживало многочисленное еврейское население. В своё время евреи бежали в Польшу из стран, на территории которых против них начались гонения: из Испании, Португалии, Франции и других католических государств. В Польше же власти видели в них перспективных налогоплательщиков и охотно принимали. Евреи активно расселялись в Белоруссии, на Правобережной Украине и других регионах Речи Посполитой», — рассказал RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

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В 1772 году в результате первого раздела Речи Посполитой к Российской империи были присоединены обширные территории Прибалтики и Белоруссии, значительную часть населения которых составляли евреи. Постепенно между ними и представителями других национальностей Российской империи начали возникать конфликты. В частности, московские купцы жаловались властям на своих еврейских коллег из-за того, что те якобы торгуют контрабандой и получают преимущества при осуществлении международных коммерческих операций из-за связей с единоверцами за границей.

3 января 1792 года императрица Екатерина II подписала указ, которым ограничила проживание иудеев в России территорией Белоруссии, Екатеринославского наместничества и Таврической области.

По мере дальнейшего расширения территории Российской империи к числу регионов, в которых разрешалось проживать иудеям, были причислены Бессарабия, Курляндия и земли, оказавшиеся под властью официального Санкт-Петербурга после второго и третьего разделов Речи Посполитой.

«Следует отметить, что в указах об ограничении места проживания речь шла не об этнических евреях, а именно об иудеях, о тех, кто исповедовал иудаизм. Если этнический еврей принимал православие или католицизм, то он из-под действия данных ограничений выводился», — рассказал в беседе с RT историк Евгений Спицын.

И.Л. Аскназий «Еврейская свадьба с клезмером», 1893 год

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Черта оседлости

В 1804 и 1835 годах были приняты Положения, регулирующие различные аспекты жизни иудеев. По словам историков, при императоре Николае I применительно к регионам, в которых иудеям разрешалось жить, стал использоваться термин «черта оседлости». Её границы не были статичны. Например, из неё на время исключали Николаев, Севастополь, Ялту. В Киеве же иудеям разрешали селиться только в отдельных районах.

Согласно Положению 1835 года, иудеям разрешалось временно покидать черту оседлости для принятия наследства, подачи заявлений в органы власти, заключения торговых договоров. Но в 1882 году права иудеев существенно ограничили, запретив им даже в рамках черты оседлости селиться и приобретать недвижимость за пределами городов и местечек. Исключение делалось только для существовавших ранее земледельческих колоний.

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Но ряд категорий иудейского населения из-под действия указов об ограничении места проживания выводились. Жить за пределами черты оседлости могли студенты (в рамках специальных квот), выпускники высших учебных заведений, купцы 1-ой гильдии, представители некоторых категорий медработников и военнослужащих. В конце XIX века были введены нормы, запрещающие любым иудеям, кроме обладателей учёных степеней, селиться в Области войска Донского, Кубанской и Терской областях.

По словам историков, для населённых пунктов, входивших в черту оседлости, были характерны высокая плотность населения, безработица и бедность.

«Черта оседлости — это был пережиток средневековья. Такое проявление национальной и религиозной дискриминации неминуемо приводило к ответной реакции — к протестам. Еврейская молодежь вступала в ряды революционных и националистических организаций», — отметил Виталий Захаров.

Черта оседлости

© Wikimedia

По словам Евгения Спицына, представители правомонархических политических объединений, в свою очередь, объявляли евреев источником всех социальных проблем и устраивали жестокие погромы, из-за которых те не могли чувствовать себя в безопасности даже там, где им формально было разрешено жить.

Процесс ликвидации черты оседлости начался в годы Первой мировой войны. Из-за опасений недостаточной лояльности евреев царскому правительству, их начали переселять во внутренние губернии империи. 15 августа 1915 года был издан циркуляр министра внутренних дел Николая Щербатова, согласно которому иудеям временно разрешалось жить во всех городах страны, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и местностей, находившихся в ведении министерств Императорского двора и Военного.

Однако в целом, вплоть до падения монархии, ограничения по национальному и религиозному признаку в России сохранялись. И только 2 апреля 1917 года Временное правительство приняло постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений». Согласно этому документу, все граждане России признавались равными перед законом. Таким образом, черта оседлости ликвидировалась.

«Дискриминационные и нарушающие права человека проявления, вроде наличия черты оседлости, негативно сказывались на имидже страны. На фоне демократизации общественной жизни её отмена была неизбежна», — подытожил Виталий Захаров.