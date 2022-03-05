«Всю войну — на линии огня»: как дважды Герой Советского Союза Василий Петров освобождал Украину от нацистов

Сто лет назад родился дважды Герой Советского Союза Василий Петров, которого историки называют Маресьевым от артиллерии. В ходе боёв за освобождение Украины от нацистских захватчиков он потерял обе руки, но вернулся в строй и закончил войну под Дрезденом. За мужество, проявленное во время битвы за Днепр и при окончательном разгроме гитлеровцев в Германии, Петров был дважды удостоен высшей воинской награды. После окончания Второй мировой Иосиф Сталин по желанию самого Петрова разрешил ему пожизненно остаться в рядах Вооружённых сил СССР.

5 марта 1922 года родился дважды Герой Советского Союза Василий Петров, сражавшийся в рядах артиллерии Красной армии всю Великую Отечественную войну — от первого до последнего дня. Несмотря на то что во время битвы за Днепр он потерял обе руки, Петров вернулся в строй и закончил войну в Германии. Историки сравнивают его с выдающимся лётчиком Алексеем Маресьевым, который после ампутации ног продолжил сражаться с врагом на истребителе.

«Героизм с первого дня»

Василий Петров родился в селе Дмитриевка Екатеринославской губернии (сейчас это территория Запорожской области Украины) в крестьянской семье. Он с детства отличался безудержной тягой к знаниям. В старших классах Василию каждый день приходилось пешком проходить по 12 км, чтобы добраться до школы, находившейся в другом селе.

Сегодня историки спорят о точной дате рождения Петрова, так как в некоторых документах фигурирует 22 июня 1920 года. Путаница возникла из-за того что подросток с детства мечтал быть военным, но боялся не попасть под призыв из-за слишком юного возраста. В итоге Петров подал заявление на поступление в Сумское артиллерийское училище, приписав себе более года. Так ошибка разошлась по красноармейским и наградным документам.

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Окончил училище Василий Петров 6 июня 1941 года. Из-за сложной военно-политической обстановки сразу после получения звания лейтенанта он отправился к месту несения службы — во Владимиро-Волынский укрепрайон Киевского особого военного округа.

Рано утром 22 июня Петров проснулся от канонады, а уже в полдень первого дня Великой Отечественной войны вступил в бой с нацистами. За восемь часов его батарея отразила 27 танковых атак и подбила шесть единиц бронетехники противника. Вскоре подразделение Петрова оказалось в окружении, но солдатам удалось вырваться из него.

В первые недели войны Василий Петров принимал участие в боях под Луцком, а затем, уже в должности командира артиллерийского взвода, он участвовал в обороне Киева и Чернигова. В боях в районе города Пирятина его взвод потерял последнюю пушку, но на реке Удай Петров с группой бойцов захватил вражеское орудие и благодаря этому смог обеспечить безопасную переправу отступающих советских частей.

В конце 1941 года Петров, получивший к этому времени звание старшего лейтенанта, стал командиром взвода 595-го артиллерийского полка Юго-Западного фронта.

«Василий Петров проявлял героизм с первого дня войны. При этом он отличался не только потрясающим военным мастерством и храбростью, но и везением. В 1941 году смерть всё время витала рядом с ним, но достать его так и не смогла», — рассказал RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов.

Киев в 1941 году

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По словам доцента Государственного академического университета гуманитарных наук Дмитрия Суржика, из-за сложной ситуации в стране Петров не был удостоен наград за подвиги, совершённые в первые месяцы войны, хотя явно их заслуживал.

В 1942 году Василий Петров участвовал в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, совмещая должность командира батареи с исполнением обязанностей помощника начальника штаба полка. Находившиеся под его командованием батареи за сутки подбили возле села Быстрец 17 единиц вражеской бронетехники и уничтожили 700 нацистских солдат и офицеров. Во время форсирования Дона Петров под бомбардировкой сумел спасти четыре орудия и 20 машин. За эти подвиги он был удостоен ордена Красной Звезды.

«Маресьев от артиллерии»

В Курской битве Василий Петров (к этому времени уже капитан) участвовал как заместитель командира 1850-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 40-й армии Воронежского фронта. Он лично принимал участие в сражении на Прохоровском поле, которое историки называют одним из решающих боёв, предопределивших исход Великой Отечественной войны.

В августе 1943 года подразделение Петрова, отразив вражеское контрнаступление, обеспечило советским войскам окончательное освобождение города Лебедин. За этот бой Петров был удостоен ордена Красного Знамени. Также отличились артиллеристы Петрова в ходе боёв на реке Сула в Сумской области.

«Согласно дошедшим до нас документальным свидетельствам, уже через два часа после переправы к боевым порядкам полка Петрова прорвались 13 немецких танков и батальон вражеской пехоты. Петров подпустил их на расстояние гарантированного уничтожения, около полукилометра, и приказал открыть массированный огонь из всех орудий. Атака фашистов захлебнулась. Затем он отразил нападение немецких автоматчиков, пытавшихся обойти советских артиллеристов с тыла», — рассказал Дмитрий Суржик.

По словам военного историка Сергея Перелыгина, наивысший героизм артиллеристы Петрова проявили при форсировании Днепра.

«Переправлять своё подразделение ему пришлось под интенсивным огнём вражеской артиллерии, который делал форсирование реки практически невозможным», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Однако бойцы под командованием Петрова, несмотря на вражеские обстрелы, из подручных материалов сколотили плоты, форсировали реку и без передышки вступили в бой с противником.

Советские солдаты готовят плоты для форсирования Днепра, 1943 год

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Ситуация на плацдарме, который занимало подразделение Петрова, была крайне тяжёлой. Нацисты несколько раз прорывали оборону полка, и Петров со своим ординарцем лично становились к орудиям, чтобы отразить вражеские атаки.

29 сентября (согласно другим источникам, 28 сентября или 1 октября) 1943 года Василий Петров, вынося из-под огня товарища, получил тяжёлое осколочное ранение обеих рук. Его нашли в бессознательном состоянии и отправили в медсанбат. Медики посчитали его ранения смертельными и даже сообщили о гибели Петрова командованию, но артиллерист выжил, хотя у него началась гангрена, и он остался без обеих рук. Петрова перевезли на лечение в Харьков, а затем в Москву. 24 декабря 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Согласно воспоминаниям самого Петрова, считая себя лишённым возможности сражаться, он утратил смысл жизни. Ему предложили заняться общественной работой, но он упорно отправлял в Ставку Верховного главнокомандующего рапорты о возвращении на фронт.

Требования артиллериста поддерживали и командиры Петрова, считавшие, что командовать подразделением он может и без рук. Их усилия оправдали себя. После продолжительного лечения майор Петров был направлен для прохождения службы в 248-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк на 1-й Украинский фронт, чтобы принять участие в Висло-Одерской стратегической операции.

9 марта 1945 года полк Петрова, отбив атаки врага, перешёл в наступление у города Грос-Нойкирх и уничтожил свыше десяти огневых точек противника. А в апреле бойцы под его командованием захватили выгодный плацдарм в районе населённого пункта Ниски и не дали врагу нарушить коммуникации советских войск, наступавших на Дрезден.

27 апреля, поднимая своих бойцов в атаку, Петров получил тяжёлое ранение обеих ног. 27 июня 1945 года за проявленное мужество в заключительных боях Великой Отечественной войны артиллерист был повторно удостоен звания Героя Советского Союза.

Василий Петров

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По окончании войны Петрову предложили перейти на партийную или хозяйственную работу, но он снова отказался, пожелав продолжить военную службу. Настойчивость героя оценил лично Иосиф Сталин, приказавший пожизненно оставить Петрова в рядах Вооружённых сил СССР.

В дальнейшем Петров проходил службу на командных должностях в частях Прикарпатского военного округа. В 1954 году он параллельно получил высшее историческое образование, после чего защитил диссертацию кандидата военных наук. Дослужился до звания генерал-полковника. Василий Петров умер 15 апреля 2003 года и был похоронен в городе Киев.

«Петров всю войну провёл на линии огня. Это настоящий Алексей Маресьев от артиллерии. С таких людей нужно брать пример новым поколениям», — подытожил Сергей Перелыгин.